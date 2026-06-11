11日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から大幅に値を下げ、下げ幅は一時1500円を超え、6万3000円を割り込んだ。6万3000円を割り込んだのは、5月21日以来となる。現在、6万2000円台で取引されている。