◆米大リーグブルージェイズ―フィリーズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（４１）が、右前腕の疲労と左足首の炎症による負傷者リスト入りから復帰し、本拠でのフィリーズ戦に先発。先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪い、史上１１人目となる通算３５００奪三振の記録を達成した。ボールカウント１−２からの５球目。低めギリギリに決まった球速８６マイルの