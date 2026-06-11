お弁当の卵焼きがしっとりふっくら お弁当おかずに欠かせない卵焼き。今日は卵焼きをしっとりふっくら仕上げるワザをご紹介します。簡単に作れて今日から使えるレシピですよ。 砂糖、塩、酢を混ぜて、卵を溶きほぐします。いつものように焼けばできあがり！酢を入れることで、しっとりふっくら仕上がるのだとか。 お弁当に大活躍！とつくれぽ940件超え つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「ほんのり甘くてお