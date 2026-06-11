ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、2026年6月19日23時59分まで『ビッグボーイ夏の福袋2026』の抽選予約を受け付けています。夏らしいデザインが可愛い限定グッズセット内容は、浮き輪・パラソル・麦わら帽子など夏らしい"ビーチモチーフ"と、看板商品『大俵ハンバーグ』のイラストをあしらった限定デザインのグッズ4点と、食事券3500円分（500円×7枚）です。・レジカゴ対応バッグ