キオクシアホールディングスがウリ気配スタートで続落。４月以降の上昇相場でサポートラインとして機能していた５日移動平均線をマドを開け下放れる格好となっている。前日の米国株市場では半導体関連株に売りがかさみ、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が大幅続落した。ＳＯＸ指数は前週後半から値を崩し直近５営業日で１勝４敗、この間に１７％も水準を切り下げている。そうしたなか、前日はメモ