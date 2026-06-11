光・彩がカイ気配スタートとなっている。１０日の取引終了後に２７年１月期の単独業績予想について、売上高を４５億円から５０億円（前期比１７．９％増）へ、営業利益を２億円から４億円（同２．２倍）へ、純利益を１億１５００万円から２億６０００万円（同２．４倍）へ上方修正したことが好感されている。 国内受注が想定を上回って堅調に推移していることに加えて、高付加価値商品の販売が好調に推移していること