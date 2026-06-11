１１日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８５０円安の６万３３２９円と続落して始まった。 前日の米国株市場では主要３指数が揃って下落。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）も値下がりした。トランプ米大統領が１０日、イランによる米軍ヘリコプターの撃墜を巡り更なる報復攻撃を行う考えを示し、中東不安の高まりが警戒された。同日引け後にはオラクル＜ORCL＞が決算発表を行い、