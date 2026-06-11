ケアハウスは、日常生活に不安を感じ始めた高齢の方が、食事の提供や見守りといったサポートを受けながら、安心して生活を続けられる住まいです。費用を抑えやすい点も魅力ですが、入居条件や将来的な対応には注意すべきポイントもあります。 本記事では、ケアハウスの種類や特徴、入居条件、費用、他施設との違いを解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉