歌手クォン・ウンビやaespaのカリナ、ウィンターらは6月10日、仁川国際空港を通じてメキシコへ出発した。【写真】“びしょ濡れフェスの女神”クォン・ウンビの美貌コカ・コーラ社の「2026 FIFAワールドカップ遠征応援団」として、北中米W杯に出場する韓国代表を現地で応援するためだ。カリナとウィンターは出国時、コカ・コーラのキャラクター「ポーラーベア」のキーホルダーをそれぞれ自分のカバンにつけてカメラにアピール。左か