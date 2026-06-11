オランダ代表のロナルド・クーマン監督が森保ジャパンに言及した。現地６月11日に北中米ワールドカップがついに開幕を迎える。前回大会ベスト８のオランダは14日に行なわれるグループステージの初戦で日本代表と対戦する。オランダメディア『VI』によれば、クーマン監督は日本に対して、「強豪であることは分かっているし、分析もしてきた」と警戒を強める。「個々の選手について話すのは控えたい。なぜなら、日本はこれまで