11日8時48分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比405ポイント安の3万4400ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4791.91ポイントに対しては391.91ポイント安。 株探ニュース