2026年6月5日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国による世界的な企業買収の真の狙いについて論じた独紙ヴェルトの報道を紹介した。記事によると、ヴェルトは、中国の投資家が支配する海外資産が年率20％のスピードで増加しており、21年時点で2兆1000億ドル（約337兆円）に達して香港とマカオを含めた「グレーターチャイナ」が米国に次ぐ世界第2位の資産支配規模になったと紹介した。また、中国の資産が先進経