11日の園田競馬メインは11R「盛夏特別」だ。本社担当の桑原勲はシュネルクィーンを本命に推す。シュネルクィーンを見直したい。前走は休み明けでしまいが甘くなってしまった。ただ、ひと叩きして上向いてくるのは確か。枠の並びもいい。「前走は久々で最後は止まった。一度使ったことで良くなっている」と西川進師。好位確保から力強く抜け出す。メイショウシマトは距離短縮は問題なし。むしろ合う。使いながら状態面も上が