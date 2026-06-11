タレントの伊集院光（58）が、9日放送のテレビ東京『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』（毎週火曜深1:30）に出演。昭和の名作映画について語った。【写真多数】ミニスカ！驚異の美脚で魅了したかたせ梨乃番組では「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」と題して過去の未公開内容を放送した。俳優のかたせ梨乃（69）がゲスト出演した回で、伊集院は、かたせが主演した1988年公開の『肉体の門』について話し始めた