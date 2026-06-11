フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”ミニスカゴルフウェアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「第6回目！！ゴルフコース周ってきました！！」とつづり始めた。「スコア、結果は122。。。がびーーーーん！！！前回より悪くなっちゃった、、。」と報告。「でもばり楽しい楽しい時間やったーー朝からスポーツで埋め尽くされる1日は最高やね