ピューリッツァー賞受賞作家、ダニエル・クラウス原作の映画『クジラに落ちた男』（2026年10月公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の特報とティザーポスターが公開となった。『クジラに落ちた男』の特報とティザーポスターが公開に『クジラに落ちた男』は、ピューリッツァー賞受賞作家、ダニエル・クラウスの小説『Whalefall』を原作とするサバイバル映画。巨大マッコウクジラにのみ込まれた青年の極限状態での脱出を描