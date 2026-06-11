ロッテ・小島和哉は一軍に戻ってから、ファームで再調整していた時と変わらず、投球テンポの良さ、躍動感のある投球で安定したピッチングを披露している。5年連続規定投球回に到達するなど、マリーンズの先発を長年引っ張ってきた小島だが今季は初登板となった3月29日の西武戦こそ4回1失点に抑えたが、オープン戦から不安定な投球が続き、4月5日のソフトバンク戦、4回1/3を投げ4失点で2敗目を喫した翌日一軍登録抹消となった。