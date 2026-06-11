「相当ヤバい変なヤツなんだから、関わらないほうがいい」お笑いタレントの有吉弘行が、“ポイ捨て”指導員への期待を語った――。有吉弘行○「普通の人は注意できない」「ヤバそうなんだから」東京・渋谷区では、6月から、ゴミを“ポイ捨て”をした人に過料2,000円の罰則を開始。7日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、有吉は、「タバコもそんなだったじゃん。路上喫煙で2,000円取るみたいな。