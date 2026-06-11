日本代表ＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が１０日（日本時間１１日）、ベースキャンプ地・テネシー州ナッシュビルでの練習に部分合流した。遠藤はメキシコ・モンテレイでの事前合宿では別メニュー調整が続き、チームがナッシュビル入りした８日は軽めのメニューだったため、チームメートとトレーニング。９日のオフも練習を行い、この日の部分合流となった。報道陣に公開された冒頭１５分間では、スパイクを履いてランニング