今季もトレンドのジーンズは使い勝手がよい反面、合わせ方がつい同じになりがち。気づかないうちに、今っぽい着こなしから遠ざかっているかも……！ そこで参考にしたいのが、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフさんによるジーンズコーデ。トップスの選び方やシルエットのバランスを工夫することで、いつものジーンズコーデをぐっと今っぽく見せられそう。今回は、大人世代がマネ