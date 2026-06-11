今回紹介するのは、Threadsに投稿された、赤ちゃんと猫ちゃんたちの初対面のようなひとコマ。出産を終えて9日ぶりに帰宅した投稿主さん。久しぶりのおうちには、赤ちゃんを迎えるキャットシスターズの姿がありました。警戒しつつも、どうしても気になってしまう様子に、思わず頬がゆるんでしまいます。 投稿はThreadsにて、2.6万回以上表示。3900件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。