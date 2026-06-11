庭が見事に手入れされたお家って素敵ですよね。自分の思うように庭をつくりあげていくのは楽しいことと思います。今回は庭付きの家でガーデニングを楽しんでいた筆者の知人に起きた『怖すぎる話』をご紹介します。 4コマ漫画