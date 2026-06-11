ウトウトする先輩猫さんにちょっかいを出した子猫。まさかのリアクションに注目が集まっています。話題の投稿は2000件以上の「いいね！」を獲得し「眠い時に、ジャレては、ダメって、勉強して、仲良しになるのよ」「反省と教訓からの猫社会を学んでるんでしょうね」「可愛いねえええwwびっくりしたねえええwww」とのコメントが寄せられていました。 【動画：ウトウトする先輩猫にちょっかいを出した子猫→怒られた結果…まさか