大学生で起業をするも目立った成果を上げられず、焦りから複数の投資詐欺に遭い、1500万円もの借金を背負う。そのストレスからうつ病を発症し、大学を２年留年。心機一転、就職活動を試みるも全滅。しかし、人生の再起をかけた『note』の有料記事が大バズリし、１日で3771万円を売り上げる――。ともすれば、“ありきたりのサクセスストーリー”に聞こえるだろうか。だが、この物語の主人公である、らっこ氏は、自分が成功した要因