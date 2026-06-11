伊東純也がメンター南野拓実について話した北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで練習を開始した。トレーニング後の取材に応じたMF伊東純也（ゲンク）が、8日から合流したMF南野拓実（ASモナコ）について「ずっと一緒にやってきた仲間」と話した。35度まで気温が上がったナッシュビル。1日のオフを挟んだ日本代表はこの日から地元クラブ・ナッシュビルSCの