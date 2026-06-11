中国から韓国に貸し出されているジャイアントパンダが赤ちゃんを出産しました。この母親から生まれた赤ちゃんは4頭目です。【映像】赤ちゃんを出産したジャイアントパンダ韓国メディアは、ソウル近郊のテーマパーク「エバーランド」で3日、メスのジャイアントパンダが生まれ、母子ともに健康だと伝えました。赤ちゃんは誕生時、体重171グラムだったということです。母親は韓国では「アイバオ」（愛宝）と呼ばれていて、202