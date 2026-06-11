力強いフレーズで支持を集めてきた高市早苗首相が、いつのまにか「諸般の事情」「秘書を信じる」といった“政治家構文”を使い始めている―――。強い言葉を看板にしてきた政治家も、首相の椅子に座った途端に“答えない技術”を身につけていくのはなぜか。（以下、政治学者・森川友義氏による寄稿）◆「言い切る政治家」だったはずの高市氏拙著『政治家の「答えない」技術』では、高市早苗氏を比較的高く評価した。理由は単純であ