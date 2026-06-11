バスやタクシーなどの公共交通機関が少なく、移動手段の確保が難しい「交通空白」地区が、全国であわせて2740カ所にのぼることがわかりました。【映像】交通空白解消本部会議の様子金子国交大臣「交通空白は地域と個人の成長の機会を奪う、まさに見えない壁として、地方の生活や経済に大きな影響を及ぼしています」「持続可能な地域公共交通の実現に全力を尽くす決意」国土交通省は10日、「交通空白解消本部会議」を開き、バス