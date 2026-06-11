フジテレビの遠藤玲子アナウンサー（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。「私の師匠」というフリーアナウンサーとのツーショットを投稿した。「私の師匠！ゼロからアナウンサーとは、を教えてもらった美香さん」とつづり、フリーアナウンサーの杉崎美香とのツーショットを投稿した。「今日は、『ぽかぽか』に出演されるということで本番前に楽屋に軽くご挨拶…のはずが40分くらいノンストップお喋りしていました