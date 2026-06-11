140年以上建築が続く、スペイン・バルセロナの世界遺産、「サグラダ・ファミリア」で10日、メインタワー「イエスの塔」の完成を祝う式典が行われました。【映像】8000人が出席した式典の様子（実際の映像）バルセロナの世界遺産「サグラダ・ファミリア」で10日、メインタワー「イエスの塔」の完成を祝う式典が行われ、スペイン国王夫妻などおよそ8000人が出席しました。この日は、設計したガウディの没後100年にあたり、式典