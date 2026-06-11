パパさんが帰ってきたのに、お出迎えしてくれないワンコ。不思議に思って家中を探してみたら、2階で眠っていて…？パパさんの帰宅に気付いた直後の歓迎ぶりが可愛いと話題になり、投稿は記事執筆時点で25万1000回再生を突破しています。 【動画：パパの帰宅に気付かず爆睡する犬→目を覚ました瞬間に…寝起きとは思えない『熱烈大歓迎』】 パパが帰宅した時、ワンコは爆睡中で… YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Cha