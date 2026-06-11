まるで人間…！？驚くほど手厳しい態度をとるわんこに、爆笑の声が相次いで寄せられています。可愛すぎるわんこの反抗期には「強い！！(笑)」「可愛くて何回も見ちゃう」「見事ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『仕事するから、お家に入って』と犬に伝えた結果→振り返ってきて…ワンコとは思えない『衝撃的な態度』】 パパに「お家に入って」といわれたワンコは…？ TikTokアカウント「p