大谷の12号2ランが幻となってしまった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月10日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。【動画】やられた…大谷翔平の左翼への一撃をホームランキャッチ初回の第1打席は空振り三振に終わった大谷。直後にマウンドに上がり、立ち上がりは制球が乱れる場面があり、無死一、二塁と走者を背負ったが、160キロ前後のフォーシームとスイーパーを駆使して、無失点で終えた