女優の武田玲奈（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ハーフパンツのゴルフウェアショットを投稿した。インスタグラムで「ピカチュウボールひとつ池ぽちゃしました」と報告。そして写真ではキャップを被ったニット＆ハーフパンツのゴルフウェアショットを投稿した。ネットでは「ウェアお似合い！」「池ポチャドンマイ！」「攻めた証拠」などの声があがった。