気象予報士でタレントの穂川果音（39）が11日までに自身のインスタグラムを更新。タンクトップ“スタイルアップ”コーデを披露した。「zaraのタンクトップ着回しまくってます」と明かし「首回りがしっかり開いているので鎖骨もしっかり見えるので上半身の面積がキュッと小さく見え、視覚的に大幅ダイエットできるーー」の“タンクトップ効果”を説明。ブラウンのタンクトップ＆白シャツにパンツ姿の写真をアップし「首もすっ