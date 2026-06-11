南アフリカとの開幕戦を前に、記者会見するメキシコのアギーレ監督＝10日、メキシコ市（共同）【メキシコ市共同】開幕戦で南アフリカと戦うメキシコのアギーレ監督が10日、メキシコシティー競技場で記者会見し「準備はできている。自分たちの強さを疑わないことだ」と自信を見せた。過去最高成績はともに自国開催だった70年大会と86年大会の8強。2度目には自身も主力選手として貢献した。「またここに帰ってきた。興奮している」