ホワイトハウスの大統領執務室で発言するトランプ氏＝10日/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）トランプ米大統領は10日、戦争終結に向けた交渉で十分な進展が見られないとして、米国がイランへの攻撃を再開すると述べた。トランプ氏は同日、「我々は彼らを攻撃する。極めて激しく攻撃する」と発言。イランによる米軍のアパッチヘリコプターの撃墜を、攻撃再開の口実とする考えを示した。記者団に対し、「ヘリコプターの一件を踏まえ