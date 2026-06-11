イラストエッセイストの犬山紙子（44）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜』（後9：00）にゲストとして出演。日本の選挙投票率や政治に対する意識を巡り、家庭内における教育のあり方について持論を語った。【写真】夫・つるちゃんとのショットを公開した犬山紙子番組では、前回に続き「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いについてスタ