元プロレスラーの小橋建太が９日、都内で「公益財団法人がんの子どもを守る会」に寄付金を贈呈した。「株式会社ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎ」で行われた贈呈式には、同社の井上耕平社長とともに「がんの子どもを守る会」へに寄付金を贈呈した。小橋は、小児がんと向き合う子どもたちとその家族への継続的な支援を目的に４月１６日に後楽園ホールで自身がプロデュースした「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」で