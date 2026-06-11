【カイロ＝村上愛衣】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は１１日、あらゆる船舶に対し、ホルムズ海峡を封鎖したと発表した。革命防衛隊傘下のセパ通信が伝えた。イランメディアは１１日、南部で爆発音がしたと報じている。