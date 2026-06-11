よしもと漫才劇場は10日、公式SNSを通じ、お笑いコンビ「ゴエモン」が解散すると発表。また新たにもういっちょ！とん平が加入し、「獅子丸」というトリオとして活動すると報告した。過去にもコンビからトリオになりブレークしたグループは多数あり、劇場は「温かいご声援をよろしくお願いします」と新トリオでの活躍に期待を込めた。ゴエモンはだいじゅ、濱田浩平のコンビで、2017年4月に結成された。だいじゅは昨年12月、飛行