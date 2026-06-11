アメリカ軍は日本時間11日朝、イランに対し自衛のため、追加の攻撃を開始したと発表しました。アメリカ中央軍は10日、イラン国内にある複数の標的に向け、自衛のための追加の攻撃を開始したと発表しました。「イランが続ける不当な攻撃への対応だ」としています。トランプ大統領はアメリカ軍のヘリコプターが8日夜にイランに撃墜されたとして、10日、前日に引き続きイランを攻撃すると予告していました。トランプ大統領「我々はイ