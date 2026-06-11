4月に入社したばかりの娘さんが、「残業もほとんどなく、手取りも思ったより少ない」と感じるのは、決して珍しいことではありません。結論から言うと、社会保険料は、入社直後から、しっかり引かれます。 しかも、その金額は、想像以上に大きいのが実情です。これが、「思ったより少ない初任給」の正体です。 社会保険料は、入社月からフルでかかる 会社員になると、加入が義務付けられるのが次の制度です。