ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付することで返礼品をもらったり税金の控除を受けられたりする制度です。「寄付すればするほどお得」なイメージがあるかもしれませんが、寄付する金額によっては節税にならない場合もあるため注意が必要です。 本記事では、ふるさと納税の寄付額が上限を超えてしまった場合やワンストップ特例が使えないケースについてご紹介します。 ふるさと納税は「いくら