『トイ・ストーリー』第1作でシドによって爆発四散したアクションフィギュア、コンバット・カール。その名付け親は、実はウッディ役のトム・ハンクスだったそうだ。さらに、彼は『トイ・ストーリー5』にも再登場するという。 アンディの部屋にいたウッディたちは、隣の庭でシドと犬のスコットがオモチャで酷い遊びをしている騒ぎ声を聞く。双眼鏡のレニーを使って窓から見ると、犠牲になっ