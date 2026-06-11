新型「M2」に四輪駆動モデルが加わった！ BMW M2 with M xDrive これまで後輪駆動モデルだけだった「M2」に、四輪駆動モデルが加わった。「M2 with M xDrive」だ。3.0リッター直列6気筒ツインターボエンジンが生み出す最高出力353kW（480ps）、最大トルク600Nm（61.2kgf-m）は、8速AT（Mステップトロニック）を介して4輪に放たれる。エンジンスペックは既存の後輪駆動モデル（8速AT車）と同じだが、四輪駆動によっ