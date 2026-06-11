お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（46）が11日、自身のインスタグラムを更新した。「相武紗季さんとかき氷に行って来ました！美味しかったです」と女優の相武紗季とのかき氷を満喫するショットを披露した。「紗季さんかき氷大好きとのこと！！知らなんだ！一緒に食べられて嬉しかったです」とつづった。「#かき氷」「#夏が来た」「#相武紗季さんと！」「美味し楽しかったです」と添えた。この投稿に、ファンからは