人気レースクイーンの根岸しおり（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久・富士24時間レースでクラス優勝した「SAKAEMOTORSPORTS」のミニスカ・イエローコス姿を披露した。「公団ちゃんコスはカーナンバーもついています」とつづり、富士24時間レースのST-5Fクラスで優勝したマシンの“公団ちゃん”こと11号車「FCR58SAKAEMOTORSPORTSFIT」と同じ黄色に紅白ラインのミニスカ・コスチューム姿の写