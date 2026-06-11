五輪柔道で史上唯一の3連覇を達成した野村忠宏氏（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。大物ミュージシャンとのツーショットを公開した。「久しぶりに谷中さんと食事。」と記し、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦との肩組みツーショットをアップした。「いつお会いしても優しくて、自然体でダンディー楽しいひと時をありがとうございました」とつづった。この投稿には「お二人とも とっても いい笑顔ですね