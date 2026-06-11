「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）二回の攻撃でダルトン・ラッシング捕手のバットが一塁カメラマン席に飛び込むハプニングが発生した。二回１死、ジョーンズが投じてきた２球目の内角９８マイルを強引にスイングしたラッシング。見逃せばボール球だった１球だが、バットがボールに当たった直後に手からすっぽ抜けた。打球は一塁手の正面に飛んだが、バットは一塁ベンチ横のカメラマン席に飛び込んだ。幸